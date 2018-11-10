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Александр Степанов (рэпер ST) публично раскритиковал участников шоу «Замуж за Бузову»

Близкий друг популярной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой Александр Степанов, более известный всем как рэпер ST, впервые высказался о шоу «Замуж за Бузову». По его словам, он был в шоке от претендентов, которые пришли якобы добиваться сердца девушки.

Несколько дней назад Александра пригласили в студию YouTube-шоу «А поговорить?», где ведущая помимо всего прочего спросила у него об Ольге и ее проекте «Замуж за Бузову».

Александр Степанов (рэпер ST) публично раскритиковал участников шоу «Замуж за Бузову»

«Оля - этот человек, с которым все пытаются тягаться, унизить, что-то доказать. Понятно, что она живет в телеке долго лет, но она очень неглупый человек и прекрасно понимает, что происходит. Она сделала шоу, но, когда оно вышло, я ей позвонил и прямо спросил, что это за ублюдки. Она же должна понимать, что к ней никто не пришёл. Все просто пришли торговать своим лицом», - сообщил молодой человек, поинтересовавшись, что это за мир, где мужики хайпуют на слезах женщины.

Стоит отметить, что эти слова быстро разлетелись по всему интернету и дошли до самих участников шоу. В частности, Валентин Коробков, который пешком шел в Рим, чтобы лично поговорить с Олей, не смог пройти мимо оскорблений в свой адрес и ответил рэперу той же монетой.

Александр Степанов (рэпер ST) публично раскритиковал участников шоу «Замуж за Бузову»

Многие поклонники не одобрили такого поступка и пристыдили его, после чего он решил объяснить свою реакцию.

«Мне он нравился и как мужик, и как артист, но это не дело. Я знаю, что он друг Оли и что, наверняка, переживает за нее, но это не дает ему никакого права на всю страну унижать меня. Уверен, что если бы я так поступил, то он бы тоже не промолчал», - написал Валентин.

Отреагировал на оскорбления и Евгений Песенников, отметив, что и сам Степанов пиарится на Бузовой, выступая от имени ее друга.

Александр Степанов (рэпер ST) публично раскритиковал участников шоу «Замуж за Бузову»

«Если кто имеет диалог с этим «артистом», то передайте ему, что за подобные высказывания можно и по фэйсу схлопотать. Сидит такой и «хайпует» на друге. Повылезали все подряд, мол я друг Оли, не забудьте мое мнение спросить. Мне тоже хайпа надобно. Хоть немножечко, чайную ложечку – новую шапку прикупить», - высказался Женя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:00

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