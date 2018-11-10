Леди Гага примерила платье пастельного цвета и поразила сменой имиджа поклонников





Звезда выбрала для себя воздушный наряд с корсетом, подчеркнувшим ее великолепную фигуру. Леди Гага решила убрать волосы в пучок и сделать неброский макияж. Подписчики знаменитости не поверили своим глазам, увидев ее в таком необычном платье.Они привыкли к эпатажным костюмам артистки, но первый раз смогли разглядеть, насколько она женственна и прекрасна. Пользователи сетей считают, что перемены во внешности их кумира начались после дебюта в фильме “Звезда родилась”.