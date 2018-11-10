АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Леди Гага примерила платье пастельного цвета и поразила сменой имиджа поклонников

Певица посетила Patron Artists Awards, удивив поклонников кардинальной сменой имиджа. Леди Гага примерила платье пастельного цвета, опубликовав фото с мероприятия в Instagram.
Леди Гага примерила платье пастельного цвета и поразила сменой имиджа поклонников

Звезда выбрала для себя воздушный наряд с корсетом, подчеркнувшим ее великолепную фигуру. Леди Гага решила убрать волосы в пучок и сделать неброский макияж. Подписчики знаменитости не поверили своим глазам, увидев ее в таком необычном платье.

Они привыкли к эпатажным костюмам артистки, но первый раз смогли разглядеть, насколько она женственна и прекрасна. Пользователи сетей считают, что перемены во внешности их кумира начались после дебюта в фильме “Звезда родилась”.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Степанов (рэпер ST) публично
Леди Гага примерила платье пастельного цвета и
Модель Jeep Renegade в России стала дороже
Поклонники заметили у Кейт Миддлтон дряблую кожу
На Женевском автосалоне представят лимузин и
В Сети выложили фото нового смартфона LG Q9
Shadow Creator представила самодостаточный шлем
Google за счёт режима Dark Mode на 60% повысила
Галина Польских рассказала журналистам о поездке
Елена Миро высмеяла Яну Рудковскую за попытку
Звезда «Дома-2» Александра Черно захотела
Анфиса Чехова рассказала поклонникам в Instagram
Кирилл Сафонов помогает наследнице Анастасии
Ани Лорак предстала перед подписчиками в образе
Компания Samsung официально представила
Ивана Дилова в Instagram заявила, что не желает
Маргарита Ларченко: «Мне ничуть не жаль Алёну
У звезды «Дома-2» Ильи Яббарова появилась целая
Неровные черты лица с возрастом становятся
Ошибка Microsoft лишила пользователей ОС Windows
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко советует
Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров решили дать
Психологи рассказали, как вернуть любовь после
Поклонники оценили красоту Алены Красновой на
Магнитная буря на Солнце стала причиной
Маска из киви поможет человеку избавиться от
Минстрой предложил ввести для населения РФ
Татьяна Навка блеснула грудью на светском
Михалкова во время брака с Гигинеишвили вызывала
Андрей Шабарин отказался от участия в конкурсе
Просмотреть все новости