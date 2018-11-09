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Звезда «Дома-2» Александра Черно захотела спокойной и тихой жизни

Звезда «Дома-2» Александра Черно, чей вес успешно фиксируется не ниже отметки в 130-килограмм, уже не может терпеть постоянных грязных оскорблений и насмешек.

Александра продолжительное время была основной целью для издевательств от своего прежнего фитнес-тренера.

Звезда «Дома-2» Александра Черно захотела спокойной и тихой жизни

Но стоило Саше заговорить о подаче заявления в суд, то насмешки утихли, ровно до того времени, как Черно начала говорить о желании забеременеть.

Стать матерью для 130-килограммовой участницы шоу «Дом-2» стало очень важной проблемой. Эта новость побудила тренера снова начать говорить в адрес девушки в негативном ключе. После того, как Саша получила очередной поток грязи в свой адрес, она решила не ограничиваться одним лишь заявлением в суд, а перейти к более решительным действиям.

Звезда «Дома-2» Александра Черно захотела спокойной и тихой жизни

В тоже время сама «помпушка» пожаловалась поклонникам, что уже не хватает сил выслушивать непрекращающиеся обсуждения ее личности. Устала от того, что все пытаются копаться в её личной жизни и при этом стараются смешать эту самую жизнь с большим количеством грязи.

Саша рассказала, что пытается игнорировать большую часть оскорблений, но некоторые у нее вызывают даже смех.

И все, чего сейчас хочется девушке, так это спокойной и размеренной жизни, а все импульсивные поступки для нее уже не актуальны. Фолловеры полностью поддерживают Черно и желают ей идти с этим мнением до конца, невзирая на то, как может меняться ситуация вокруг.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:19

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