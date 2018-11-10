София Ротару поздравила внучку Софию Евдокименко с премьерой песни

До этого момента молодая особа хотела добиться успеха на подиуме, а многие критики даже сравнили ее с известными моделями. Потом София решила попробовать свои силы на сцене, придумав псевдоним Sofia Eve. Начинающая артистка записала песню на английском языке, чтобы показать ее зарубежным слушателям.София Ротару сразу отреагировала на успех родственницы, искренне пожелав ей счастья и творческого вдохновения. Сама исполнительница призналась, что звезда была первой слушательницей ее песни.