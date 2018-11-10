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София Ротару поздравила внучку Софию Евдокименко с премьерой песни

София Евдокименко давно уже находится в центре внимания поклонников, имея красивую внешность и хороший голос, а на днях она решила презентовать свою первую композицию “Неуязвимый” в Instagram. София Ротару поздравила внучку с таким событием, радуясь, что она решила пойти по ее стопам.
София Ротару поздравила внучку Софию Евдокименко с премьерой песни

До этого момента молодая особа хотела добиться успеха на подиуме, а многие критики даже сравнили ее с известными моделями. Потом София решила попробовать свои силы на сцене, придумав псевдоним Sofia Eve. Начинающая артистка записала песню на английском языке, чтобы показать ее зарубежным слушателям.

София Ротару сразу отреагировала на успех родственницы, искренне пожелав ей счастья и творческого вдохновения. Сама исполнительница призналась, что звезда была первой слушательницей ее песни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00

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