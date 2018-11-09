Ани Лорак предстала перед подписчиками в образе Клеопатры

Ани Лорак решила порадовать своих поклонников "горячим" снимком и опубликовала новую фотографию, показав открытое декольте. При этом звезда была в концертном костюме в образе Клеопатры. Пользователи Сети немедленно отреагировали на пост, "засыпав" знаменитость комплиментами и признаниями в любви. По их мнению, она сейчас находится на пике своей карьеры, а потому имеет полное право сравнивать себя с египетской царицей. Больше всего подписчиков восхитила фигура знаменитости и её идеальные формы.Тем не менее, некоторые считают такие наряды слишком откровенными. По их мнению, чем больше хозяйка аккаунта демонстрирует оголённые части тела, тем больше они разочаровываются в ней. При этом публикация лишь за первые полчаса после появления набрала свыше 15 тысяч отметок "Мне нравится".