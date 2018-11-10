Поклонники заметили у Кейт Миддлтон дряблую кожу на руках после просмотра фото в Instagram





Пара побывала на светском мероприятии в Лондоне, где проходила церемония награждения Тusk Conservation Awards. Супруг герцогини Кембриджской позировал перед камерами в черном смокинге, но сама она выбрала неудачный наряд цвета морской волны, украшенный кружевами.Подписчики сразу обратили внимание на руки члена королевской семьи, которые выглядели не слишком хорошо. Они считают, что такие изменения связаны с рождением нового наследника, а сама Кейт Миддлтон до сих пор сидит на диете и занимается спортом, чтобы сбросить лишний вес.