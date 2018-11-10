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Поклонники заметили у Кейт Миддлтон дряблую кожу на руках после просмотра фото в Instagram

Поклонники всегда считали Кейт Миддлтон идеалом моды и поведения, так что часто сравнивали ее безупречные манеры с Меган Маркл. Они были огорчены, заметив дряблую кожу на руках у супруги принца Уильяма, посмотрев новое фото в Instagram.
Поклонники заметили у Кейт Миддлтон дряблую кожу на руках после просмотра фото в Instagram

Пара побывала на светском мероприятии в Лондоне, где проходила церемония награждения Тusk Conservation Awards. Супруг герцогини Кембриджской позировал перед камерами в черном смокинге, но сама она выбрала неудачный наряд цвета морской волны, украшенный кружевами.

Подписчики сразу обратили внимание на руки члена королевской семьи, которые выглядели не слишком хорошо. Они считают, что такие изменения связаны с рождением нового наследника, а сама Кейт Миддлтон до сих пор сидит на диете и занимается спортом, чтобы сбросить лишний вес.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00

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