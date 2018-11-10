На Женевском автосалоне представят лимузин и седан компании Aurus





Представители компании Aurus сообщил, что планируют начать принимать заказы на транспортные средства за 2 года до официального выхода моделей на авторынок. Сведения про начало разработки лимузина, а также седана подтвердили также в Минпромторге Российской Федерации. Транспортные средства будут продавать в России и экспортировать в прочие мировые государства. Денис Мантуров, являющийся главой Минпромторга, заявил, что в Женеве презентуют только лимузин и седан. Все прочие представители новой серии будут показаны немного позднее. Первый раз лимузин показали 7 мая во время инаугурации Владимира Путина. Позднее авто продемонстрировали 29 августа на Московском автомобильном салоне.Авто бренда Aurus разработали в рамках государственного нового проекта «Кортеж». Его начали реализовывать ещё в 2012 году. Компания на сегодняшний день к выпуску готовит несколько автомобилей. Пока неизвестно, сколько будут стоить отечественные машины люксового сегмента. Их могут начать реализовывать по предварительному заказу уже в 2019 году.