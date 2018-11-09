Маргарита Ларченко: «Мне ничуть не жаль Алёну Рапунцель»

«Я считаю, что люди, мужчины и женщины, вправе делать выбор в жизни. Илья не особо любит идти первым на встречу, тем более, как он говорит, его вины там нет. Он не изменял ей. И пришла потом женщина, которая доказала всё это», - объяснила свою позицию Рита.

«Ради ребёнка можно было вернуть мужчину. Сделать шаг, наступить на свою гордость и вернуть. Но она не захотела, поэтому сложно назвать ее жертвой. Есть женщины, которые рожают для себя. Им комфортно жить так. Может, Алёна относится к их числу», - предположила девушка.





На днях нынешняя возлюбленная Ильи Яббарова дала интервью, в котором дала понять, что считает себя достойным претендентом и абсолютно не боится конкурировать с бывшей избранницей своего молодого человека.Более того, она заявила, что ей абсолютно не жаль юную девушку, поскольку она сама выбрала себе роль жертвы.Блондинка не считает себя разлучницей, как называют ее поклонники Алены, поскольку начала строить отношения с Яббаровым, когда была уверена в том, что будущие родители поставили окончательную точку и больше не будут вместе.По словам Ларченко, у Рапунцель было много возможностей вернуть отца своего ребенка и создать с ним семью, но она сама лишила себя счастья.