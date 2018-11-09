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Маргарита Ларченко: «Мне ничуть не жаль Алёну Рапунцель»

На данный момент в рамках конкурса «Человек года» за призовую квартиру в Москве борются сразу несколько сильных и ярких участников телепроекта «Дом-2», у каждого из которых огромная группа поддержки в лице телезрителей и высокие шансы на победу. Среди них – беременная Алена Рапунцель и Маргарита Ларченко.

На днях нынешняя возлюбленная Ильи Яббарова дала интервью, в котором дала понять, что считает себя достойным претендентом и абсолютно не боится конкурировать с бывшей избранницей своего молодого человека.

Маргарита Ларченко: «Мне ничуть не жаль Алёну Рапунцель»

Более того, она заявила, что ей абсолютно не жаль юную девушку, поскольку она сама выбрала себе роль жертвы.

«Я считаю, что люди, мужчины и женщины, вправе делать выбор в жизни. Илья не особо любит идти первым на встречу, тем более, как он говорит, его вины там нет. Он не изменял ей. И пришла потом женщина, которая доказала всё это», - объяснила свою позицию Рита.

Блондинка не считает себя разлучницей, как называют ее поклонники Алены, поскольку начала строить отношения с Яббаровым, когда была уверена в том, что будущие родители поставили окончательную точку и больше не будут вместе.

Маргарита Ларченко: «Мне ничуть не жаль Алёну Рапунцель»

По словам Ларченко, у Рапунцель было много возможностей вернуть отца своего ребенка и создать с ним семью, но она сама лишила себя счастья.

«Ради ребёнка можно было вернуть мужчину. Сделать шаг, наступить на свою гордость и вернуть. Но она не захотела, поэтому сложно назвать ее жертвой. Есть женщины, которые рожают для себя. Им комфортно жить так. Может, Алёна относится к их числу», - предположила девушка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:18

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