В Сети выложили фото нового смартфона LG Q9





Информация о предстоящей презентации новой версии смартфона LG Q9 появилась в начале осени текущего года. Мобильное устройство наделят 6,1-дюймовым экраном, чипсетом Snapdragon 660, ОЗУ на 4 Гб, ПЗУ на 32/64 Гб, дактилоскопическим сканером на задней стороне новой версии. Пока отсутствует информация о стоимости смартфона. Согласно предположениям, он будет стоить до 400 долларов.Раньше сообщалось, что Vivo анонсировала в КНР смартфон X21s. Это обновлённая версия смартфона Vivo X21, представленная в марте этого года.