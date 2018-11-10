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В Сети выложили фото нового смартфона LG Q9

В Сети появились изображения нового смартфона LG Q9. На фото видно вырез на передней панели гаджета, стандартные клавиши, расположенные по бокам, а также большой дисплей.

В Сети выложили фото нового смартфона LG Q9


Информация о предстоящей презентации новой версии смартфона LG Q9 появилась в начале осени текущего года. Мобильное устройство наделят 6,1-дюймовым экраном, чипсетом Snapdragon 660, ОЗУ на 4 Гб, ПЗУ на 32/64 Гб, дактилоскопическим сканером на задней стороне новой версии. Пока отсутствует информация о стоимости смартфона. Согласно предположениям, он будет стоить до 400 долларов.

Раньше сообщалось, что Vivo анонсировала в КНР смартфон X21s. Это обновлённая версия смартфона Vivo X21, представленная в марте этого года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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