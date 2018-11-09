У звезды «Дома-2» Ильи Яббарова появилась целая армия поклонников





Яббаров набрал ни много, ни мало, а целую армию подписчиков, что для него самого стало приятной неожиданностью, так как он не ожидал любви со стороны такого количества фолловеров.У Ильи очень насыщенная и яркая жизнь, за которой интересно последить, и с этим соглашаются более 300 тысяч поклонников в Instagram.Ведь если посмотреть на эту цифру – 300 000, то это очень немаленький городок получается. Мужчина, конечно же, выражает огромную благодарность своим фолловерам и надеется, что их количество будет только расти.Пассия Ильи Маргарита Ларченко безумно счастлива за своего любимого и также присоединилась к благодарностям, сказав, что очень рада, что так много людей ценят и обожают ее Илюшу.Интересно одно, не задавался ли вопросом Яббаров, что в эти 300 тысяч входит и те хейтеры, которые не пишут добрые и хорошие комментарии (ну, конечно, при условии, что такие вообще есть).