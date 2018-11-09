Елена Миро высмеяла Яну Рудковскую за попытку сравнить себя с Наоми Кэмпбелл

Поклонники тоже не оценили вкус светской львицы, которая для выхода в свет выбрала блестящий кроткий наряд. Они написали много негативных комментариев в адрес продюсера, после чего разгневанная Яна Рудковская подчеркнула, что простые люди ничего не понимают в высокой моде. Она даже опубликовала видео, где Наоми Кэмпбелл идет по подиуму в идентичном платье- рубашке.Миро после просмотр ролика отметила, что не увидела связи между светской львицей и моделью, после чего назвала ее “бабой Яной”. Блогер считает, что ведущая просто утратила связь с реальностью, не замечая своих недостатков фигуры, после чего даже упомянула о полинейропатии.