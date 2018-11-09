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Елена Миро высмеяла Яну Рудковскую за попытку сравнить себя с Наоми Кэмпбелл

Скандальный блогер часто подвергает критике звезд, описывая их недостатки в своих постах. Сейчас Елена Миро высмеяла Яну Рудковскую за попытку сравнить себя с Наоми Кэмпбелл, опубликовав новую статью в “Живом журнале”.
Елена Миро высмеяла Яну Рудковскую за попытку сравнить себя с Наоми Кэмпбелл

Поклонники тоже не оценили вкус светской львицы, которая для выхода в свет выбрала блестящий кроткий наряд. Они написали много негативных комментариев в адрес продюсера, после чего разгневанная Яна Рудковская подчеркнула, что простые люди ничего не понимают в высокой моде. Она даже опубликовала видео, где Наоми Кэмпбелл идет по подиуму в идентичном платье- рубашке.

Миро после просмотр ролика отметила, что не увидела связи между светской львицей и моделью, после чего назвала ее “бабой Яной”. Блогер считает, что ведущая просто утратила связь с реальностью, не замечая своих недостатков фигуры, после чего даже упомянула о полинейропатии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00

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