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Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко советует критикам заняться своей личной жизнью и не лезть в чужую

Анастасия Костенко после того, как стала женой футболиста Дмитрия Тарасова, весьма популярна в соцсетях.

Девушка ведет активную жизнь в Инстаграме, где у нее уже немало подписчиков. В очередном посте она посоветовала людям не поливать грязью других, а попытаться обрести гармонию.

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко советует критикам заняться своей личной жизнью и не лезть в чужую

«Слухи — это часть жизни не заслуживающая внимание. Много раз слышала, как порядочного человека поливают грязью и обсуждают интересных личностей и выбрала для себя — судить исходя из личного общения. Не верила, не впитываю и стараюсь держаться подальше от людей», — пишет Анастасия.

Заявила, что лучше заняться своей личной жизнью, а не лезть в чужую.

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко советует критикам заняться своей личной жизнью и не лезть в чужую

Фанаты отметили, что, несмотря на возраст, она довольно мудро рассуждает. Многие спросили её о том, где она купила свитер. Жена спортсмена призналась, что приобрела его в известном онлайн-магазине.

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко советует критикам заняться своей личной жизнью и не лезть в чужую

Инсайдеры утверждают, что цена такой вещи едва ли превышает 2 тысячи рублей. Якобы свитер полностью сделан из акрила. Хейтеры тут же заявили, что это не первая дешевая вещь Насти. Один раз она вышла в свет в платье с китайского сайта.

Кстати, скоро ростовская модель получит диплом журналиста, но пока хочет сконцентрироваться на воспитании дочери Миланы.

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«У МЕНЯ ВСЁ ПЛОХО, НЕТ ИДЕЙ И ВДОХНОВЕНИЯ, В СЕМЬЕ НЕПОНИМАНИЕ, Я ПОТЕРЯЛАСЬ» - наверное, у каждого есть такие люди, которые так и мечтают это услышать/прочесть, ну просто спят и видят ПРОЧЕСТЬ несчастье на вашем лице и ищут во всем подвох, но .... Увы, иногда мы не оправдываем чьих-то надежд, тем более отрицательных. Остаётся только одно - продолжать жить своей замечательной жизнью, несмотря на тот факт, что кто-то живет вашей жизнью вместе с вами( и речь, отнюдь, не о самых близких, способных искренне порадоваться)😅 Помните, ведь наши мудрые бабушки с ранних лет твердили, что червячки выбирают лучшие яблоки 🤷🏻‍♀️😍❤️ Как показала практика - чем больше вы живёте гармонично, интересно, комфортно и счастливо, тем больше вызываете «трясучку» у тех людей, которые по каким-то причинам не могут выстроить свою жизнь так, чтобы не было желания заниматься «темными делишками» по отношению к чужой. Так что, хочется пожелать действительно потерявшимся людям- обрести себя и реализовать так, как хотелось бы им. Предназначение женщины- быть любящей и любимой, счастливой, прекрасной и востребованной ( хобби/Семья/работа/подруги). Мужчины - любить, быть любимым ,оберегать и умножать своё счастье. Поддерживать стабильность семьи❤️❤️❤️ Всем любви, понимания и работы над собой( полезная вещь). P.S. А на счёт слухов - это не отдельная тема. Это часть жизни не заслуживающая внимание. Много раз слышала, как порядочного человека поливают грязью и обсуждают интересных личностей и выбрала для себя - судить исходя из личного общения. Не верила, не впитываю и стараюсь держаться подальше от людей, которые говорят: « А вот Петя сказал, что ты...»; «знаешь, что думает Маша?» и тд и тп. Отвечаю как в песне: «оставь это другим, мне неинтересно. Закончим разговор, мне неинтересно».Досвидулечки, сплетники. Вкратце, люблю людей обсуждающих идеи, а не людей. Возможно раньше я сама такой была, потом стала думать больше на эту тему, что это как-то неправильно, бесполезно и пора попрощаться с «гонцами - интриганами». ❤️ #ilovemylife

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:55

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