Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко советует критикам заняться своей личной жизнью и не лезть в чужую

«Слухи — это часть жизни не заслуживающая внимание. Много раз слышала, как порядочного человека поливают грязью и обсуждают интересных личностей и выбрала для себя — судить исходя из личного общения. Не верила, не впитываю и стараюсь держаться подальше от людей», — пишет Анастасия.

Девушка ведет активную жизнь в Инстаграме, где у нее уже немало подписчиков. В очередном посте она посоветовала людям не поливать грязью других, а попытаться обрести гармонию.Заявила, что лучше заняться своей личной жизнью, а не лезть в чужую.Фанаты отметили, что, несмотря на возраст, она довольно мудро рассуждает. Многие спросили её о том, где она купила свитер. Жена спортсмена призналась, что приобрела его в известном онлайн-магазине.Инсайдеры утверждают, что цена такой вещи едва ли превышает 2 тысячи рублей. Якобы свитер полностью сделан из акрила. Хейтеры тут же заявили, что это не первая дешевая вещь Насти. Один раз она вышла в свет в платье с китайского сайта.Кстати, скоро ростовская модель получит диплом журналиста, но пока хочет сконцентрироваться на воспитании дочери Миланы.