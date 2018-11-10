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Shadow Creator представила самодостаточный шлем виртуальной реальности Shadow VR

Представители компании Shadow Creator представили устройство Shadow VR. Речь идёт о полностью самодостаточном шлеме виртуальной реальности. Ему для работы не требуется компьютер или смартфон.

Shadow Creator представила самодостаточный шлем виртуальной реальности Shadow VR


«Сердцем» гаджета является процессор версии Qualcomm Snapdragon 835, имеющий 8 вычислительных ядер, а также графический ускоритель Adreno 540. Устройство оснащается симметричным портом USB Type-C, адаптерами беспроводной связи Bluetooth/Wi-Fi. Система визуализации обеспечивает в данном случае разрешение на 2560×1440 рх. Угол поля зрения составляет 110 градусов. Шлемом Shadow VR поддерживается функция отслеживания с 6 степенями свободы (6DoF). В данном случае не требуются внешние базовые станции либо датчики.

В комплект поставки входят специальные контроллеры, требуемые для взаимодействия в виртуальном пространстве с объектами. Питание обеспечивает встроенная АКБ на 3500 мА•ч. Новинка в продажу поступит 11 ноября. Её можно приобрести по ориентировочной цене в $400.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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