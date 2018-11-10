Shadow Creator представила самодостаточный шлем виртуальной реальности Shadow VR





«Сердцем» гаджета является процессор версии Qualcomm Snapdragon 835, имеющий 8 вычислительных ядер, а также графический ускоритель Adreno 540. Устройство оснащается симметричным портом USB Type-C, адаптерами беспроводной связи Bluetooth/Wi-Fi. Система визуализации обеспечивает в данном случае разрешение на 2560×1440 рх. Угол поля зрения составляет 110 градусов. Шлемом Shadow VR поддерживается функция отслеживания с 6 степенями свободы (6DoF). В данном случае не требуются внешние базовые станции либо датчики.В комплект поставки входят специальные контроллеры, требуемые для взаимодействия в виртуальном пространстве с объектами. Питание обеспечивает встроенная АКБ на 3500 мА•ч. Новинка в продажу поступит 11 ноября. Её можно приобрести по ориентировочной цене в $400.