Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров решили дать друг другу еще один шанс

«Когда 2 людям хорошо вдвоём, какая разница как называются их отношения...», - писала тогда в своем Instagram девушка.

«Для меня идеальный пример пары — Сережа Кучеров и Юля Ефременкова. Я не знаю, как найти такую девушку как она… Их любовь действительно чистая и искренняя», - сообщил он.

Ребята тесно общались друг с другом, однако официально не объявляли себя парой, хотя многим их поклонникам это и не требовалось, так как они были уверены в том, что ребята начали встречаться.Многие с упованием наблюдали за тем, как возлюбленные проводят время вместе, но в один момент все прекратилось из-за того, что Юля отправилась в командировку на Сейшельские острова, где провела целый месяц.Фанаты волновались, что по возвращению Ефременкова не захочет быть с Кучеровым, однако напрасно, ведь судя по ее микроблогу, они снова вместе. Более того, девушка откровенно призналась, что все еще любит Сережу, поэтому они решили дать своим чувствам еще один шанс.Стоит отметить, что об отношениях экс-участников телестройки проговорился в своем последнем интервью и Андрей Денисов, недавно выигравший миллион рублей в шоу Амирана Сардарова «Хачу миллион».