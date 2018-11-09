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Анфиса Чехова рассказала поклонникам в Instagram о своей детской мечте

Ведущая опубликовала в Instagram новый пост, заинтересовавший ее поклонников. Анфиса Чехова рассказала о своей детской мечте, отметив, что она изменилась с возрастом.
Анфиса Чехова рассказала поклонникам в Instagram о своей детской мечте

Оказалось, что будущая знаменитость хотела жить в отеле всю жизнь, не обременяя себя домашними хлопотами и фигурками кошечек на комоде. Перспектива стать домохозяйкой пугала Анфису Чехову, но будучи взрослой особой, ее мировоззрение изменилось.

Сейчас ведущая не представляет свою жизнь без домашнего уюта и посиделок за столом с близкими людьми. Она не собирается отказываться от большого шкафа, где стоят фото ее наследника и любимые статуэтки. Многие подписчики позитивно отреагировали на информацию, признавшись, что сами меняли свои мечты об идеалах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00

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