Анфиса Чехова рассказала поклонникам в Instagram о своей детской мечте





Оказалось, что будущая знаменитость хотела жить в отеле всю жизнь, не обременяя себя домашними хлопотами и фигурками кошечек на комоде. Перспектива стать домохозяйкой пугала Анфису Чехову, но будучи взрослой особой, ее мировоззрение изменилось.Сейчас ведущая не представляет свою жизнь без домашнего уюта и посиделок за столом с близкими людьми. Она не собирается отказываться от большого шкафа, где стоят фото ее наследника и любимые статуэтки. Многие подписчики позитивно отреагировали на информацию, признавшись, что сами меняли свои мечты об идеалах.