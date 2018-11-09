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Кирилл Сафонов помогает наследнице Анастасии организовать свадьбу в Израиле

Наследница актера живет в США и собирается продолжать карьеру модели, а также решила выйти замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи. Кирилл Сафонов помогает Анастасии организовать свадьбу в Израиле, прилетев в страну вместе с супругой Сашей Савельевой.
Кирилл Сафонов помогает наследнице Анастасии организовать свадьбу в Израиле

Он опубликовал небольшой пост в Instagram, посвященный такому событию, а также отметил, что одобрил выбор дочери. С будущим затем знаменитость нашел общий язык, а также они вместе совершили небольшое путешествие. Летом скончалась мать Анастасии Елена, которая стала чрезмерно увлекаться спиртными напитками из-за неудачной личной жизни, но данная версия так и не было официально подтверждена.

Кирилл Сафонов вместе с новой избранницей отметил 8-летие совместной жизни в Милане, показав подписчикам много интересных сюжетов. Пока детей у пары нет, но они счастливы вместе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:53

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