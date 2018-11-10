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Google за счёт режима Dark Mode на 60% повысила время автономной работы смартфонов

Интернет-компания Google на 60% повысила время автономной работы современных смартфонов. Устройства станут работать дольше за счёт режима Dark Mode.

Google за счёт режима Dark Mode на 60% повысила время автономной работы смартфонов


Смартфоны на одном заряде аккумуляторной батареи могли функционировать 4 часа. После советов Google, этот порог времени увеличился до 6,5 часов. Dark Mode встроили во многие приложения, имеющиеся на устройствах, работающих на базе «операционки» Android. Согласно заявлению компании, в обычное время смартфоны Pixel 3, а также iPhone 7 разряжаются практически с одинаковой скоростью. А вот если они будут работать в «ночном» режиме, когда большая часть дисплея затемнена, аппарат получает увеличение в автономности на 63%. В данном случае дело всё в OLED-матрице, используемой во многих смартфонах. Речь также идёт о iPhone XS.

Экран OLED в случае демонстрации черного цвета не расходует энергии. При этом LCD тратит столько энергии, сколько во время показа других цветов. По заверениям представителей Google, таким образом можно на десятки процентов повысить время работы современных мобильных устройств. При этом активировать Dark Mode пользователи могут во многих программах «операционки» Android.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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