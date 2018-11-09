АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.67 USD 66.22
Курс валют на 09.11.2018

Поклонники оценили красоту Алены Красновой на фото в Instagram

Избранница Никиты Преснякова опубликовала в Instagram сюжет из своей фотосессии, показав поклонникам идеальную фигуру. Они оценили красоту Алены Красновой, отметив, что она может соперничать с самыми известными моделями.
Поклонники оценили красоту Алены Красновой на фото в Instagram

Раньше многие подписчики были обеспокоены информацией о разладе между супругами, появлявшейся в СМИ. Слухи стали распространяться в сетях после показа “Человека-невидимки”, где музыкант был без обручального кольца. Потом внук Примадонны развеял такие сплетни, признавшись своей половинке в любви.

Многие пользователи сетей назвали фото Алены Красновой нежным и трогательным. Они считают, что модель настоящая красавица, которая также имеет отличный вкус. Супруги во время беседы с журналистами признавались, что пока не думают о рождении ребенка, хотя Кристина Орбакайте мечтает быстрее стать бабушкой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ошибка Microsoft лишила пользователей ОС Windows
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко советует
Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров решили дать
Психологи рассказали, как вернуть любовь после
Поклонники оценили красоту Алены Красновой на
Магнитная буря на Солнце стала причиной
Маска из киви поможет человеку избавиться от
Минстрой предложил ввести для населения РФ
Татьяна Навка блеснула грудью на светском
Михалкова во время брака с Гигинеишвили вызывала
Андрей Шабарин отказался от участия в конкурсе
В фильме "Фантастические твари" поклонники Гарри
Эксперты: Россия активно пополняет свои золотые
Анастасия Лисова обвинила врачей «скорой» в
Анна Хилькевич объяснила, почему пришла на модную
Ученые создали материал для затягивания
Ольга Слуцкер показала на видео борющегося с
Звезде «Дома-2» Элле Сухановой новый бой-френд
Ольга Рапунцель анонсирует в своем Instagram
Компания BMW рассекретила технические особенности
Валдис Пельш снимет фильм об Антарктиде
Звезда «Дома-2» Александра Черно опровергла слова
Анастасия Волочкова выселила из квартиры
NASA: Три астероида максимально сблизятся с
Александра Черно продолжает грубить и хамить
Renault Logan и Ford Focus возглавили рейтинг
Алена Водонаева недовольна поздним отцовством
Экс-супруга миллиардера Ахмедова не смогла
Дима Билан в Instagram представил новую песню
Эксперты составили список новейших смартфонов,
Просмотреть все новости