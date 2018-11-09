Компания Samsung официально представила премиальный смартфон Samsung W2019





На внутренней и внешней стороне крышки размещаются одинаковые сенсорные 4,2-дюймовые дисплеи разрешением 1920×1080 рх (формат Full HD). Габариты новинки составляют 132,9×63,4×17,3 мм, при весе в 257 гр. Задняя панель от повреждений защищает прочное стекло Corning Gorilla Glass. Устройство выпускают в двух цветовых исполнениях, а именно в «розовом золоте» и «платине». Смартфон оборудуется буквенно-цифровой клавиатурой. Боковая часть модели имеет дактилоскопический сканер, предназначенный для снятия отпечатков пальцев. Также предусматривается отдельная кнопка, которая вызывает интеллектуального ассистента Bixby. Тыльная часть корпуса имеет двойную камеру по 12 Мп.Основой выступает процессор Snapdragon 845. Модель предлагается с ПЗУ на 128, а также 256 Гб (плюс карта microSD). Samsung W2019 включает адаптеры Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, модуль NFC. Смартфон работает на ОС Android 8.1 Oreo. По слухам цена должна составить от 1500 долларов.