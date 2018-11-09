Андрей Шабарин отказался от участия в конкурсе «Человек года» ради отношений с Алианой Устиненко





Более того, шокировала молодая мамочка и значительную часть друзей, находящихся за периметром реалити-шоу. Причем если одни после ее волшебства с Андреем просто обрушились с критикой, то другие и вовсе прекратили общение, дабы не портить репутацию.Пытаясь хоть как-то разрядить ситуацию и оправдаться в глазах близких, Устиненко поспешила «поставить точку», сообщив, что их с Шабариным краткосрочный роман был ошибкой, и ей ужасно стыдно.Однако, к удивлению публики, молодой человек оказался совершенно не готов отказаться от Алианы. Как оказалось, он испытывает к ней настолько сильные чувства, что решил оставить участие в конкурсе «Человек года», дабы не покидать Остров любви и еще раз попытаться добиться расположения девушки.Самой же девушке было приятно, что Андрей лишил себя шанса получить квартиру в Москве ради нее, однако она не уверена, что этого будет достаточно для дальнейшего развития их отношений.Что касается телезрителей, то они не считают, что Шабарин совершил настоящий поступок, так как из конкурса он бы все равно вылетел, если не в этом туре, то в следующем точно, поэтому ничего героического он не сделал, а просто воспользовался сложившимися обстоятельствами.