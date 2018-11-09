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Психологи рассказали, как вернуть любовь после тяжелого расставания

Психологи рассказали о том, что можно предпринять для того, чтобы вернуть любовь после тяжёлого расставания. Зарубежное тематическое издание поделилось информацией.
Психологи рассказали, как вернуть любовь после тяжелого расставания


Профессор психологии Роберт Энрайт говорит о том, что после расставания люди теряют самооценку и доводят себя до нервного срыва. Многие даже склонны к мыслям о том, что они больше недостойны любви. Таких умозаключений удастся избежать, прислушавшись к советам психолога.

1. Для начала необходимо забыть о своём одиночестве. Чаще выходить в люди и общаться. Нужно попытаться простить себя за всё и начать путь к исцелению души.
2. Отказаться от чувства вины за то что, не смогли избежать разрыва отношений.
3. Принять тот факт, что человек неидеален и предоставить ему возможность совершать даже те действия, которые считаете ошибкой.

"Мое мнение о себе не зависит от успеха или провала отношений. Я полноценен сам по себе. Я буду оставаться особенным, уникальным и незаменимым независимо от любого исхода", - такие слова помогут привести душевное состояние в норму, считает Роберт Энрайт.



 
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Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 19:45

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