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Ошибка Microsoft лишила пользователей ОС Windows 10 Pro лицензии

Владельцы Windows 10 Pro были лишены лицензий на серверах активации вследствие программной ошибки. Пользователям взамен была предложена установка версии Windows 10 Home.

Ошибка Microsoft лишила пользователей ОС Windows 10 Pro лицензии


Корейские, японские, американские покупатели ОС от Microsoft выражают жалобы на распространённую ошибку, не дающую им нормально пользоваться персональными компьютерами. Стоит отметить, что сервера активации компании отключают официально приобретённые лицензии, предлагая в данном случае установить версию ОС Home. Даная проблема впервые была озвучена на ресурсе Reddit. Как стало известно, на экранах пользователей возникало уведомление про установку «операционки» Windows 10 Pro. Раньше приобретённая лицензия предусматривает ОС Windows 10 Home. Именно её программа предлагала установить на ПК.

Юзеры, которые попытались на официальном сайте приобрести ключ для Pro, сообщили, что это в итоге не решает проблемы. Аналогичная ошибка встречается также после загрузки ОС Windows 10 Enterprise. По словам сотрудников Microsoft, они уже знают о неполадке. В скором времени она должна быть решена.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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