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Ольга Рапунцель анонсирует в своем Instagram «горячий» эфир

Несколько дней назад Татьяна Владимировна Рапунцель отправилась во Владивосток, чтобы решить накопившиеся дела, оставив в периметре телепроекта «Дом-2» молодых родителей наедине с маленькой Василисой и беременную Алену.

И теперь зрители вот уже который день наблюдают, как озлобленная Ольга Рапунцель жалуется на усталость и недосып, ругается со своим мужем, обвиняет операторов, которые в эфирах так и норовят выставить ее плохой матерью, а также скандалит с ведущими.

Ольга Рапунцель анонсирует в своем Instagram «горячий» эфир

В реальном времени Татьяна Владимировна уже вернулась на Поляну и взяла обязанности по готовке и уходу за малышкой на себя. Однако в эфирах пока ее еще нет и поклонникам реалити-шоу приходится смотреть на истерики молодой мамы. В частности, девушка уже успела поссориться с Владом Кадони, а после нагрубить одной из ведущих, о чем она сама рассказала в своем Instagram.

«На днях выйдет эфир, где я сорвалась на ведущую, значит были на это причины. Я не знаю, как они это преподнесут и смонтируют эфир, но вы, все равно не сможете узнать всю суть и многие моменты останутся за кадром, в общем я знаю, где я не права, но, если затронуть меня или мою семью, естественно сразу пеняйте на себя», - написала Рапунцель.

Также молодая мама подчеркнула, что никто не имеет права учить ее жизни, а тем более, если дело касается ее ребенка. Предвкушая, что после выхода эфира зрители начнут критиковать ее поведение, она порекомендовала всем жить своей жизнью, строить отношения, заниматься семьей, а не вмешиваться в проблемы чужих людей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:49

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