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Магнитная буря на Солнце стала причиной активизации мин во время войны во Вьетнаме

Ученые выяснили, что стало причиной активизации боевых мин в 1972 году во время войны на территории Вьетнама. Речь идёт о магнитной буре на Солнце.

Магнитная буря на Солнце стала причиной активизации мин во время войны во Вьетнаме


Во время войны, которая происходила на территории Вьетнама, командование ВМФ Соединённых Штатов разработало операцию, подразумевающую минирование водных подходов к вьетнамским гаваням, а также портам. Самолеты США оставили в прибрежных водах мины различного действия. При этом главными раздражителями взрывных механизмов были акустические сигналы, поступающие от проходящих поблизости судов, вызывая изменения в магнитном поле во время касание корпусов. 4 августа 1972 г. несколько десятков данных мин непроизвольно сработали. Тогда никто не понял, что послужило причиной их взрывов.

В свою очередь группа учёных провела ряд исследований, выяснив, что магнитная буря, которая была вызвана вспышкой на Солнце, послужила причиной срабатывания взрывателей на глубинных минах. По словам исследователей, в тот день она была очень сильной, а также нарушила работу многих электронных приборов по всей планете.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15

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