Магнитная буря на Солнце стала причиной активизации мин во время войны во Вьетнаме
Ученые выяснили, что стало причиной активизации боевых мин в 1972 году во время войны на территории Вьетнама. Речь идёт о магнитной буре на Солнце.
Во время войны, которая происходила на территории Вьетнама, командование ВМФ Соединённых Штатов разработало операцию, подразумевающую минирование водных подходов к вьетнамским гаваням, а также портам. Самолеты США оставили в прибрежных водах мины различного действия. При этом главными раздражителями взрывных механизмов были акустические сигналы, поступающие от проходящих поблизости судов, вызывая изменения в магнитном поле во время касание корпусов. 4 августа 1972 г. несколько десятков данных мин непроизвольно сработали. Тогда никто не понял, что послужило причиной их взрывов.
В свою очередь группа учёных провела ряд исследований, выяснив, что магнитная буря, которая была вызвана вспышкой на Солнце, послужила причиной срабатывания взрывателей на глубинных минах. По словам исследователей, в тот день она была очень сильной, а также нарушила работу многих электронных приборов по всей планете.
Во время войны, которая происходила на территории Вьетнама, командование ВМФ Соединённых Штатов разработало операцию, подразумевающую минирование водных подходов к вьетнамским гаваням, а также портам. Самолеты США оставили в прибрежных водах мины различного действия. При этом главными раздражителями взрывных механизмов были акустические сигналы, поступающие от проходящих поблизости судов, вызывая изменения в магнитном поле во время касание корпусов. 4 августа 1972 г. несколько десятков данных мин непроизвольно сработали. Тогда никто не понял, что послужило причиной их взрывов.
В свою очередь группа учёных провела ряд исследований, выяснив, что магнитная буря, которая была вызвана вспышкой на Солнце, послужила причиной срабатывания взрывателей на глубинных минах. По словам исследователей, в тот день она была очень сильной, а также нарушила работу многих электронных приборов по всей планете.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:15