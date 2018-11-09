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Маска из киви поможет человеку избавиться от ранней седины

[b]Косметологи считают, что используя маски из киви, есть возможность не только избавиться от ранней седины, но и добиться ускорения роста волос. Такой информацией делится с общественностью зарубежное издание.[b]
Маска из киви поможет человеку избавиться от ранней седины


Доктор Мохсен, являющийся консультантом нетрадиционной медицины, говорит о том, что киви является экзотической ягодой, содержащей достаточное количество полезных веществ, в состав которых входят минералы, витамины, а также магний и фосфор. Он считает, что если систематически применять маски, сделанные из этой ягоды, то кровоснабжение кожи головы улучшится, и в итоге приведёт к предотвращению выпадения волос. Цинк, который входит в состав киви, помогает избежать раннего поседения. Благодаря высокому проценту содержания в ягоде Омега-3, происходит увлажнение волос, предотвращающее их ломкость.

Киви также необходимо употреблять и в пищу как можно чаще. Это способствует повышению иммунитета и оказывает положительное влияние на сердце и мочеполовую систему.



 
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Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 19:00

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