Звезда «Дома-2» Александра Черно опровергла слова об ультиматуме друзьям





Саша долго просила подругу перенести свое бракосочетание или на конец ноября, или на январь, однако та не хочет подстраиваться, аргументируя это тем, что уже неоднократно смещала даты, то из-за проблем с документами, то из-за проблем со здоровьем, поэтому сейчас, пока есть такая возможность, они с Алексеем Купиным будут играть свадьбу на Сейшелах.Не намерена уступать и избранница Иосифа Оганесяна. Недавно на официальной странице в социальной сети Instagram появилось небольшое интервью, в котором девушка заявила, что если кто-то из приглашенных друзей не придет к ней на праздник, она просто вычеркнет их из своей жизни.Зрители были возмущены тем, что Черно начала играть не по правилам и стала угрожать коллегам по телестройке, поскольку они не сомневаются в том, что она действительно может отказаться от общения со многими участниками из-за обиды.Однако сама Саша уверяет, что не намерена выставлять подобных ультиматумов, просто журналисты опубликовали совсем не то, что она им говорила. Более того, она публично обвинила Антона Беккужева и его журнал «Дом-2» во вранье, потребовав, чтобы он выложил в Сеть настоящее интервью, а не собственные фантазии.Теперь поклонники реалити-шоу не знают кому верить: с одной стороны Беккужева уже неоднократно обвиняли во вранье, а с другой – Черно вполне могла переложить вину на журналистов, понимая, что перегнула палку.