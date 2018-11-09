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Эксперты: Россия активно пополняет свои золотые запасы

Россия, как и прочие крупнейшие мировые государства в экономическом плане, довольно активно пополняет золотые свои запасы в течение последней «пятилетки». Эксперты пытались разобраться связано ли это с грядущими потрясениями, которые ожидаются в мировой экономике.

Эксперты: Россия активно пополняет свои золотые запасы


В Российской Федерации накоплено уже свыше 2 000 тонн золота. Несмотря на это, закупки продолжаются. Эксперты, общаясь с изданием «ПолитЭксперт» отметили, что 2 000 тонн золота составляет 17% от имеющихся общемировых золотых запасов. По мнению многих аналитиков, данный объем далек от намеченного. По всей видимости РФ взяла курс на обновление рекорда, который был усыновлен в 1941 году. Тогда золотой резерв СССР достигал 2 800 т. Наряду с этим стоимость золота продолжает расти. В свою очередь это обуславливается многими факторами. Среди них следует отметить увеличивающийся спрос на драгоценные металлы. Помимо Российской Федерации золото активно закупает Китайская Народная Республика и ряд прочих мировых государств.

Василий Колташов, являющийся главой Центра политэкономических исследований, отмечает, что золотая "подушка безопасности" представляет сбой инструмент, полезность которого довольно трудно переоценить при турбулентности, которая характерна в последние годы для современной мировой экономики. По его словам, одновременное накопление золота КНР и РФ, а также некоторые соглашения, достигнутые государствами, говорят о том, что Пекин и Москва собираются ударить по доллару, непосредственно на котором основана вся мировая экономическая система.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:11

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