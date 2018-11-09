Татьяна Навка блеснула грудью на светском мероприятии
Известная российская фигуристка Татьяна Навка произвела фурор своим внешним видом на светском мероприятии, посвященном вручению премии журнала «ОК». Она надела платье, которое оголяет ее грудь.
Для похода на премию фигуристка выбрала черное строгое платье с выделяющейся зоной декольте. Дизайнерский наряд Навки был по колено. Одного из учредителей премии Вадима Верника буквально покорила красота блондинки. Он сделала ей множество комплиментов.
Татьяна Навка не упустила возможность, и пригласила своих коллег, присутствующих на мероприятии, на премьеру своего ледового шоу, которое получило название «Аленький цветочек». Журналистам в ходе интервью она призналась, что когда закончилась последняя Олимпиада, то думала, что жизнь закончилась. Навка надеялась, что отдохнет, но не смогла долго сидеть на месте.
Для похода на премию фигуристка выбрала черное строгое платье с выделяющейся зоной декольте. Дизайнерский наряд Навки был по колено. Одного из учредителей премии Вадима Верника буквально покорила красота блондинки. Он сделала ей множество комплиментов.
Татьяна Навка не упустила возможность, и пригласила своих коллег, присутствующих на мероприятии, на премьеру своего ледового шоу, которое получило название «Аленький цветочек». Журналистам в ходе интервью она призналась, что когда закончилась последняя Олимпиада, то думала, что жизнь закончилась. Навка надеялась, что отдохнет, но не смогла долго сидеть на месте.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:46