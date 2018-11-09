Татьяна Навка блеснула грудью на светском мероприятии





Для похода на премию фигуристка выбрала черное строгое платье с выделяющейся зоной декольте. Дизайнерский наряд Навки был по колено. Одного из учредителей премии Вадима Верника буквально покорила красота блондинки. Он сделала ей множество комплиментов.Татьяна Навка не упустила возможность, и пригласила своих коллег, присутствующих на мероприятии, на премьеру своего ледового шоу, которое получило название «Аленький цветочек». Журналистам в ходе интервью она призналась, что когда закончилась последняя Олимпиада, то думала, что жизнь закончилась. Навка надеялась, что отдохнет, но не смогла долго сидеть на месте.