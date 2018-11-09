Александра Черно продолжает грубить и хамить ведущим «Дома-2»





Александра Черно мало кому мешала своим отвратительным поведением, пока оно касалось только Иосифа Оганесяна. Но, как только подобное отношение затронуло Майю Донцову, то сразу всплыли запугивания о срыве свадьбы, так как коллектив полностью на стороне Купина.Поклонники шоу «Дом-2» уже привыкли, что Черно ведет себя как «базарная баба», но Александра позже дополнила свой облик и теперь многие ее также называют и «свиньей». Последнее прозвище прикрепилось за участницей после того, как Ксения Бородина пропесочила Александру и Иосифа Оганесяна за ужасный бардак в комнате, но изменений это никаких не принесло.Сегодня утром в эфире «Дом-2» Юлия Ефременкова прибыла в комнату Оганесяна и Черно для личного общения. Во время разговора с ведущей Саша продолжала лежать в постели и не стеснялась в резких выражениях в сторону Юли.По мнению зрителей проекта «Дом-2», организаторы настолько расслабили и разбаловали Черно, что ее неуважение и наплевательское отношение уже и к ведущим для Саши стало нормой поведения.