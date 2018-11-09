Александра Черно продолжает грубить и хамить ведущим «Дома-2»
Уже привычным для фанатов телепроекта «Дом-2» стало обсуждение ужасных манер участницы Александры Черно.
Александра Черно мало кому мешала своим отвратительным поведением, пока оно касалось только Иосифа Оганесяна. Но, как только подобное отношение затронуло Майю Донцову, то сразу всплыли запугивания о срыве свадьбы, так как коллектив полностью на стороне Купина.
Поклонники шоу «Дом-2» уже привыкли, что Черно ведет себя как «базарная баба», но Александра позже дополнила свой облик и теперь многие ее также называют и «свиньей». Последнее прозвище прикрепилось за участницей после того, как Ксения Бородина пропесочила Александру и Иосифа Оганесяна за ужасный бардак в комнате, но изменений это никаких не принесло.
Сегодня утром в эфире «Дом-2» Юлия Ефременкова прибыла в комнату Оганесяна и Черно для личного общения. Во время разговора с ведущей Саша продолжала лежать в постели и не стеснялась в резких выражениях в сторону Юли.
По мнению зрителей проекта «Дом-2», организаторы настолько расслабили и разбаловали Черно, что ее неуважение и наплевательское отношение уже и к ведущим для Саши стало нормой поведения.
Александра Черно мало кому мешала своим отвратительным поведением, пока оно касалось только Иосифа Оганесяна. Но, как только подобное отношение затронуло Майю Донцову, то сразу всплыли запугивания о срыве свадьбы, так как коллектив полностью на стороне Купина.
Поклонники шоу «Дом-2» уже привыкли, что Черно ведет себя как «базарная баба», но Александра позже дополнила свой облик и теперь многие ее также называют и «свиньей». Последнее прозвище прикрепилось за участницей после того, как Ксения Бородина пропесочила Александру и Иосифа Оганесяна за ужасный бардак в комнате, но изменений это никаких не принесло.
Сегодня утром в эфире «Дом-2» Юлия Ефременкова прибыла в комнату Оганесяна и Черно для личного общения. Во время разговора с ведущей Саша продолжала лежать в постели и не стеснялась в резких выражениях в сторону Юли.
По мнению зрителей проекта «Дом-2», организаторы настолько расслабили и разбаловали Черно, что ее неуважение и наплевательское отношение уже и к ведущим для Саши стало нормой поведения.