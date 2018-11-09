АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.67 USD 66.22
Курс валют на 09.11.2018

Александра Черно продолжает грубить и хамить ведущим «Дома-2»

Уже привычным для фанатов телепроекта «Дом-2» стало обсуждение ужасных манер участницы Александры Черно.

Александра Черно мало кому мешала своим отвратительным поведением, пока оно касалось только Иосифа Оганесяна. Но, как только подобное отношение затронуло Майю Донцову, то сразу всплыли запугивания о срыве свадьбы, так как коллектив полностью на стороне Купина.

Александра Черно продолжает грубить и хамить ведущим «Дома-2»

Поклонники шоу «Дом-2» уже привыкли, что Черно ведет себя как «базарная баба», но Александра позже дополнила свой облик и теперь многие ее также называют и «свиньей». Последнее прозвище прикрепилось за участницей после того, как Ксения Бородина пропесочила Александру и Иосифа Оганесяна за ужасный бардак в комнате, но изменений это никаких не принесло.

Сегодня утром в эфире «Дом-2» Юлия Ефременкова прибыла в комнату Оганесяна и Черно для личного общения. Во время разговора с ведущей Саша продолжала лежать в постели и не стеснялась в резких выражениях в сторону Юли.

Александра Черно продолжает грубить и хамить ведущим «Дома-2»

По мнению зрителей проекта «Дом-2», организаторы настолько расслабили и разбаловали Черно, что ее неуважение и наплевательское отношение уже и к ведущим для Саши стало нормой поведения.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Хилькевич объяснила, почему пришла на модную
Ученые создали материал для затягивания
Ольга Слуцкер показала на видео борющегося с
Звезде «Дома-2» Элле Сухановой новый бой-френд
Ольга Рапунцель анонсирует в своем Instagram
Компания BMW рассекретила технические особенности
Валдис Пельш снимет фильм об Антарктиде
Звезда «Дома-2» Александра Черно опровергла слова
Анастасия Волочкова выселила из квартиры
NASA: Три астероида максимально сблизятся с
Александра Черно продолжает грубить и хамить
Renault Logan и Ford Focus возглавили рейтинг
Алена Водонаева недовольна поздним отцовством
Экс-супруга миллиардера Ахмедова не смогла
Дима Билан в Instagram представил новую песню
Эксперты составили список новейших смартфонов,
В аэропорту Дубая был найден спрятанный в сумке
Совместное пение повышает интерес к жизни у людей
Российские тренеры и архитекторы остались
Учёные: Ночная работа увеличивает риск развития
Стройная Ингеборга Дапкунайте на снимке в
Vivo в Китае анонсировала смартфон Vivo X21s
Женщины могут усилить сексуальность без
Ученые: У скорбящих супругов повышаются риски
Ученые нашли связь между аутизмом и дефицитом
Маска из голубой глины поможет женщинам
Ольга Бузова в бикини очаровала поклонников
В Кении найдены окаменелые останки самой
В Google решили переименовать менеджер Files Go
Парень устроил стрельбу в ногинском колледже
Просмотреть все новости