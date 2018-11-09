Михалкова во время брака с Гигинеишвили вызывала "мужа на час"





С режиссером Надежда Михалкова развелась в прошлом году. Ему она подарила сына и дочь. О том, что сейчас происходит в ее личной жизни, знаменитость умалчивает.По словам Михалковой, она не стремится специально с кем-то познакомиться. Если мужчина действительно ее, то он должен быть догадливым.Регина Тодоренко предположила, что Михалковой нужен муж, похожий на ее отца. Однако та ответила, что никогда не смогла бы жить с таким мужчиной, как Никита Михалков.«Мы часто шутим с ним. Я ему говорю: «Пап, я не понимаю, как ты еще женат», - заявила Надежда Михалкова. Она добавила, что между мамой и папой действительно хорошие отношения.