В фильме "Фантастические твари" поклонники Гарри Поттера обнаружили ошибку





Поклонники фильма предполагают, что она родилась в 1930 году. Фанаты утверждают, что пятая часть фильма "Гарри Поттер И Орден Феникса" повествует о событиях, происходящих в 1990 году, на этот момент Макгонагалл по сценарию фильма проработала в Хогвардсе уже 39 лет. А это означает, что профессором она стала в 1950 году."Фантастические твари" является продолжением фильма о Гарри Поттере, рассказывающим о событиях, происходящих в двадцатом веке. Действие картины разворачивается в Париже.Ждонни Депп предстал в фильме в роли злодея, а Дамблдора в молодости сыграл Джуд Лу. Показ картины в России планируют на 15 ноября.