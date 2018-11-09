В фильме "Фантастические твари" поклонники Гарри Поттера обнаружили ошибку
Поклонники Гарри Поттера сообщили в Twitter о том, что в фильме "Фантастические твари" ими была обнаружена ошибка. Действие картины происходит в 1927 году, но персонаж Минерва Макгонагалл, задействованный в этом фильме, согласно хронологии предыдущих серий, ещё не родилась.
Поклонники фильма предполагают, что она родилась в 1930 году. Фанаты утверждают, что пятая часть фильма "Гарри Поттер И Орден Феникса" повествует о событиях, происходящих в 1990 году, на этот момент Макгонагалл по сценарию фильма проработала в Хогвардсе уже 39 лет. А это означает, что профессором она стала в 1950 году.
"Фантастические твари" является продолжением фильма о Гарри Поттере, рассказывающим о событиях, происходящих в двадцатом веке. Действие картины разворачивается в Париже.
Ждонни Депп предстал в фильме в роли злодея, а Дамблдора в молодости сыграл Джуд Лу. Показ картины в России планируют на 15 ноября.
Поклонники фильма предполагают, что она родилась в 1930 году. Фанаты утверждают, что пятая часть фильма "Гарри Поттер И Орден Феникса" повествует о событиях, происходящих в 1990 году, на этот момент Макгонагалл по сценарию фильма проработала в Хогвардсе уже 39 лет. А это означает, что профессором она стала в 1950 году.
"Фантастические твари" является продолжением фильма о Гарри Поттере, рассказывающим о событиях, происходящих в двадцатом веке. Действие картины разворачивается в Париже.
Ждонни Депп предстал в фильме в роли злодея, а Дамблдора в молодости сыграл Джуд Лу. Показ картины в России планируют на 15 ноября.
Культура
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 18:24