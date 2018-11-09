Минстрой предложил ввести для населения РФ 10-кратный штраф за махинации с газовым счетчиком





По словам автора документа, это должно укрепить платежную дисциплину, повысить уровень безопасности газоснабжения, стимулировать абонентов устанавливать приборы учета и создать условия, заставляющие их отказываться от самовольного вмешательства в их работу.Отмечается, что если потребитель будет использовать газ без счетчика, то ему выставят счет с индексом 1,5. Также в документе указано, что контроль за работой прибора будет осуществляться с помошью установки антимагнитных пломб и других индикаторов. За их сохранности отвечает потребитель. Счетчики и пломбы должны проверяться не реже одного раза в год.Поставщики газа обязаны уведомлять граждан об окончании срока действия прибора учета газа, долгах и предстоящем отключении поставок при помощи СМС, телефонных звонков и т.д. В случае, если будет обнаружено несанкционированное вмешательство в счетчик, то абонент заплатит вышеуказанный штраф за три месяца, а при подключении приборов он составит 10-кратный размер показаний за полгода. Полученные средства будут направлены на энергосбережение и повышение эффективности работы.