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Минстрой предложил ввести для населения РФ 10-кратный штраф за махинации с газовым счетчиком

Минстрой предложил ввести для населения РФ 10-кратный штраф за махинации с газовым счетчиком. Соисполнителями проекта поправок в правила поставок топлива населению являются Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС России.
Минстрой предложил ввести для населения РФ 10-кратный штраф за махинации с газовым счетчиком


По словам автора документа, это должно укрепить платежную дисциплину, повысить уровень безопасности газоснабжения, стимулировать абонентов устанавливать приборы учета и создать условия, заставляющие их отказываться от самовольного вмешательства в их работу.
Отмечается, что если потребитель будет использовать газ без счетчика, то ему выставят счет с индексом 1,5. Также в документе указано, что контроль за работой прибора будет осуществляться с помошью установки антимагнитных пломб и других индикаторов. За их сохранности отвечает потребитель. Счетчики и пломбы должны проверяться не реже одного раза в год.

Поставщики газа обязаны уведомлять граждан об окончании срока действия прибора учета газа, долгах и предстоящем отключении поставок при помощи СМС, телефонных звонков и т.д. В случае, если будет обнаружено несанкционированное вмешательство в счетчик, то абонент заплатит вышеуказанный штраф за три месяца, а при подключении приборов он составит 10-кратный размер показаний за полгода. Полученные средства будут направлены на энергосбережение и повышение эффективности работы.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:53

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