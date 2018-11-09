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Ольга Слуцкер показала на видео борющегося с раком жизнелюбивого отца

Успешная бизнес-вумен Ольга Слуцкер на видео показала подписчикам своего жизнелюбивого отца, который борется с раком. По ее словам, мужчине удается сохранять позитивный настрой, несмотря на печальные обстоятельства.
Ольга Слуцкер показала на видео борющегося с раком жизнелюбивого отца

Отец Ольги Слуцкер желает двигаться в ногу со временем, поэтому мечтает попробовать себя в роли блогера. За всю жизнь у него накопилось немало историй, связанных с адвокатской деятельностью. В сфере юриспруденции он проработал много лет.

По словам Слуцкер, ее отец находится в больнице, где проходит очередной курс химиотерапии. Она не могла не обнародовать забавный диалог с родителем, ведь в нем очень много жизни. Владелица сети спортивных клубов верит, что все будет хорошо, поскольку у папы есть мотивация, а она способна помочь человеку преодолеть самые разные проблемы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:52

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