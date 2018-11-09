Анна Хилькевич объяснила, почему пришла на модную премию «ОК!» с кастрюлей





Церемония вручения премии состоялась в Москве в четверг, 8 ноября. Для выхода в свет Анна Хилькевич надела черное платье, декорированное объемной баской. В качестве аксессуара молодая мама взяла с собой сотейник из нержавеющей стали.В комментариях под постом, обнародованном в Instagram, мнения поклонников по поводу образа Хилькевич разделились. Одни поздравляли кумира с победой, но нашлись и те, кто не согласился с мнением организаторов. Все дело в том, что актрису нельзя назвать лучшей мамой, поскольку она воспитывает детей не самостоятельно, а с помощью нянь.Уже через две недели Хилькевич вновь будет играть в спектакле «Вернувшееся». Актриса активно занимается спортом после вторых родов, поскольку не может влезть в театральный костюм. По словам знаменитости, она придерживается строгой диеты. Хилькевич не ест сладкое и мучное.