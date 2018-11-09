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Компания BMW рассекретила технические особенности купе М8

Специалистами BMW были рассекречены технические особенности купе М8, который готовится к выходу. Автомобиль получит несколько типов кузова, полный привод, специфические настройки шасси.

Компания BMW рассекретила технические особенности купе М8


Вследствие того, что разработчики начали финальную стадию тестирования версии BMW M8, транспортное средство может уже в следующем году выйти на рынок. Новинка построена на специальной модульной платформе CLAR, которая спереди имеет двухрычажную подвеску. Производителями была скорректирована эластокинематика, увеличена жесткость, а также расширена передняя колея. Автомобиль в сравнении со своими предшественниками имеет идеальное распределение массы.

Версия BMW M8 имеет адаптивную подвеску с эффективными электронноуправляемыми амортизаторами. Купе оснащается плавающими суппортами, а также полным приводом. Разработчики под капотом транспортного средства установили твин-турбо двигатель на 4.4 л. Силовой агрегат выдаёт 600 лошадиных сил. Мотор получил особую систему охлаждения и модернизированный впускной коллектор.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:43

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