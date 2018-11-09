Компания BMW рассекретила технические особенности купе М8





Вследствие того, что разработчики начали финальную стадию тестирования версии BMW M8, транспортное средство может уже в следующем году выйти на рынок. Новинка построена на специальной модульной платформе CLAR, которая спереди имеет двухрычажную подвеску. Производителями была скорректирована эластокинематика, увеличена жесткость, а также расширена передняя колея. Автомобиль в сравнении со своими предшественниками имеет идеальное распределение массы.Версия BMW M8 имеет адаптивную подвеску с эффективными электронноуправляемыми амортизаторами. Купе оснащается плавающими суппортами, а также полным приводом. Разработчики под капотом транспортного средства установили твин-турбо двигатель на 4.4 л. Силовой агрегат выдаёт 600 лошадиных сил. Мотор получил особую систему охлаждения и модернизированный впускной коллектор.