Валдис Пельш снимет фильм об Антарктиде





В экспедицию съемочная команда отправится из Москвы 27 ноября. 3 декабря группа выйдет со станции «Новолазаревская» и им предстоит совершить первую в истории трансантарктическую автономную экспедицию — до них никто не переходил Антарктиду без «дозаправок». Пельш отметил, что для экспедиции была выбрана максимально длинная траектория. Маршрут пройдет через полюс недоступности, Южный полюс, станции «Прогресс» и «Восток». В общей сложности команда преодолеет более 6 тысяч километров. По словам режиссера, для этого был выбран самый комфортный сезон — антарктическое лето, когда температура воздуха составляет -15 - -25 градусов.Организация путешествия заняла более двух лет. Валдис Пельш заявил, что им пришлось столкнуться с бюрократическими преградами. Экспедиция была поддержана Русским географическим обществом.Фильм про Антарктиду выйдет осенью следующего года. Мореплаватели Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен отправились в путь в июле 1819 года и открыли материк в 1820 году.