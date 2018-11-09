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Валдис Пельш снимет фильм об Антарктиде

Телеведущий и режиссер Валдис Пельш заявил, что снимет документальный фильм об Антарктиде. Картина будет посвящена двухсотлетию открытия материка.
Валдис Пельш снимет фильм об Антарктиде


В экспедицию съемочная команда отправится из Москвы 27 ноября. 3 декабря группа выйдет со станции «Новолазаревская» и им предстоит совершить первую в истории трансантарктическую автономную экспедицию — до них никто не переходил Антарктиду без «дозаправок». Пельш отметил, что для экспедиции была выбрана максимально длинная траектория. Маршрут пройдет через полюс недоступности, Южный полюс, станции «Прогресс» и «Восток». В общей сложности команда преодолеет более 6 тысяч километров. По словам режиссера, для этого был выбран самый комфортный сезон — антарктическое лето, когда температура воздуха составляет -15 - -25 градусов.

Организация путешествия заняла более двух лет. Валдис Пельш заявил, что им пришлось столкнуться с бюрократическими преградами. Экспедиция была поддержана Русским географическим обществом.

Фильм про Антарктиду выйдет осенью следующего года. Мореплаватели Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен отправились в путь в июле 1819 года и открыли материк в 1820 году.



 
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Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:37

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