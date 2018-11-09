NASA: Три астероида максимально сблизятся с Землей 10 ноября





Ученые называют астероиды потенциально опасными. Они получили названия 2018 VS, 2018 VR1 и 2018 VX1. Первый сблизится с планетой около пяти часов вечера, а второй – спустя 16 минут. Оба пролетят очень далеко от Земли. Третий пролетит рядом с Землей в 21:21 по московскому времени.Астероиды были замечены только 4 ноября, то есть за 6 дней до их встречи с планетой. Большая часть ученых склоняется к тому, что столкновение не произойдет. От дальнейших прогнозов они воздерживаются.