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NASA: Три астероида максимально сблизятся с Землей 10 ноября

В субботу, 10 ноября, одновременно три астероида сблизятся с Землей. По размерам они являются не очень большими. Скорость полета небесных тел составляет 9-10 километров в секунду.
NASA: Три астероида максимально сблизятся с Землей 10 ноября

Ученые называют астероиды потенциально опасными. Они получили названия 2018 VS, 2018 VR1 и 2018 VX1. Первый сблизится с планетой около пяти часов вечера, а второй – спустя 16 минут. Оба пролетят очень далеко от Земли. Третий пролетит рядом с Землей в 21:21 по московскому времени.

Астероиды были замечены только 4 ноября, то есть за 6 дней до их встречи с планетой. Большая часть ученых склоняется к тому, что столкновение не произойдет. От дальнейших прогнозов они воздерживаются.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:13

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