В аэропорту Дубая был найден спрятанный в сумке младенец





В Twitter было опубликовано видео о досмотре сумки, найденной в аэропорту ОАЭ. В ней были обнаружены вещи, очки и документы, а под ними - пятимесячный младенец.О времени создания данной видеозаписи ничего неизвестно. Также никаких комментариев не предоставили официальные представители аэропорта.В начале ноября в сети интернет появилось видео, снятое во время обнаружения ребёнка в дорожной сумке. Пользователь, который разместил этот видеоролик, утверждал, что похитили младенца в Пакистане и привезли в ОАЭ, а службе безопасности международного аэропорта в Дубае удалось спасти ребёнка. Никакой подтверждённой информации на данный момент об этом происшествии нет.