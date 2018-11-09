В аэропорту Дубая был найден спрятанный в сумке младенец
В международном аэропорту Дубая службой безопасности был найден младенец, спрятанный в сумке. Предполагается, что ребёнка похитили неизвестные в Пакистане и вывезли в ОАЭ.
В Twitter было опубликовано видео о досмотре сумки, найденной в аэропорту ОАЭ. В ней были обнаружены вещи, очки и документы, а под ними - пятимесячный младенец.
О времени создания данной видеозаписи ничего неизвестно. Также никаких комментариев не предоставили официальные представители аэропорта.
В начале ноября в сети интернет появилось видео, снятое во время обнаружения ребёнка в дорожной сумке. Пользователь, который разместил этот видеоролик, утверждал, что похитили младенца в Пакистане и привезли в ОАЭ, а службе безопасности международного аэропорта в Дубае удалось спасти ребёнка. Никакой подтверждённой информации на данный момент об этом происшествии нет.
В Twitter было опубликовано видео о досмотре сумки, найденной в аэропорту ОАЭ. В ней были обнаружены вещи, очки и документы, а под ними - пятимесячный младенец.
О времени создания данной видеозаписи ничего неизвестно. Также никаких комментариев не предоставили официальные представители аэропорта.
В начале ноября в сети интернет появилось видео, снятое во время обнаружения ребёнка в дорожной сумке. Пользователь, который разместил этот видеоролик, утверждал, что похитили младенца в Пакистане и привезли в ОАЭ, а службе безопасности международного аэропорта в Дубае удалось спасти ребёнка. Никакой подтверждённой информации на данный момент об этом происшествии нет.
Происшествия
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 16:28