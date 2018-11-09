Анастасия Волочкова выселила из квартиры гражданскую жену своего отца





У Волочковой произошёл конфликт с гражданской супругой её отца, который вследствие перенесенного инсульта оказался в итоге в инвалидном кресле. Избранница Юрия Федоровича - Елена, со своей дочкой ухаживала за отцом известной балерины в квартире, которую Волочкова в свое время приобрела в Санкт-Петербурге. По словам артистки, эти женщины довели жилище до очень плохого состояния. Когда Анастасия приехала навестить летом своего отца, она увидела, что стены покрыты многочисленными трещинами, трубы протекают, а потолок и пол требовали хорошего ремонта. Стоит отметить, что даже выключатель в туалете был поломан.Анастасия Волочкова решила сразу вызвать рабочих, чтобы те привели жилище в порядок. При этом Елену она выселила из отцовской квартиры. По словам балерины, 30 тысяч рублей, которые она ежемесячно высылала для содержания своего больного отца, «родственницы» считали своей зарплатой.