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Анастасия Волочкова выселила из квартиры гражданскую жену своего отца

Анастасия Волочкова приняла решение выселить из квартиры гражданскую жену своего отца. Балерина рассказала фолловерам про конфликт с «родственницами» в Instagram.

Анастасия Волочкова выселила из квартиры гражданскую жену своего отца


У Волочковой произошёл конфликт с гражданской супругой её отца, который вследствие перенесенного инсульта оказался в итоге в инвалидном кресле. Избранница Юрия Федоровича - Елена, со своей дочкой ухаживала за отцом известной балерины в квартире, которую Волочкова в свое время приобрела в Санкт-Петербурге. По словам артистки, эти женщины довели жилище до очень плохого состояния. Когда Анастасия приехала навестить летом своего отца, она увидела, что стены покрыты многочисленными трещинами, трубы протекают, а потолок и пол требовали хорошего ремонта. Стоит отметить, что даже выключатель в туалете был поломан.

Анастасия Волочкова решила сразу вызвать рабочих, чтобы те привели жилище в порядок. При этом Елену она выселила из отцовской квартиры. По словам балерины, 30 тысяч рублей, которые она ежемесячно высылала для содержания своего больного отца, «родственницы» считали своей зарплатой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:25

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