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Renault Logan и Ford Focus возглавили рейтинг машин, которые россияне покупают повторно

Эксперты автомобильной индустрии назвали ТОП-10 машин, которые россияне покупают повторно. Рейтинг возглавили сразу две модели - Renault Logan и Ford Focus.
Renault Logan и Ford Focus возглавили рейтинг машин, которые россияне покупают повторно


Индекс повторной покупки данных автомобилей составил 19,4%. Эксперты отмечают, что каждый пятый автолюбитель при смене машины все равно покупает предыдущую модель. Немного от лидеров отстал бизнес-седан Toyota Camry. Результат модели — 19%.

Четвертое и пятое места заняли Chery Tiggo (16,5%) и Skoda Octavia (15,2%). Также в ТОП-10 попали Chevrolet Niva (14,9%), Subaru Forester (14,6%), Honda CR-V (13,3%), Opel Astra (12,8%). Последняя позиция досталась KIA Sportage (10,3%).

Составители рейтинга отмечают, что провели опрос среди владельцев автомобилей 2011-2018 годов выпуска. Им было предложено выбрать по одной модели от 32 автомобильных производителей. В общей сложности было опрошено более 10 тысяч человек, а по каждой отдельной модели — 300 человек.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:00

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