Экс-супруга миллиардера Ахмедова не смогла отсудить у него яхту стоимость $492 миллиона





Татьяна Ахмедова, так и не смогла заполучить в своё владение 115-метровую яхту, принадлежащую её бывшему супругу, нефтяному магнату. Из-за развода семьи Ахмедовых британский суд 19 апреля принял решение о наложении ареста на это судно.При разделе имущества Ахмедовой удалось отсудить 600 миллионов долларов, но судно миллиардеру удалось скрыть, отогнав его в ОАЭ. Экс-супруга подала иск в суд Дубая, но получила отказ. Женщина в данное время должна возместить все судебные издержки нефтяного магната. Фахрад Ахметов считает это юридической победой и говорит о неправомерности решения британского суда, касающегося ареста яхты.Цена яхты Luna составляет 492 миллиона долларов. Миллиардер купил её в 2014 году. Сейчас она находится в порте Рашид, который принадлежит ОАЭ.Раньше яхта принадлежала Роману Абрамовичу. Это судно по своим размерам состоит в 30-ке самых крупнейших яхт мира.