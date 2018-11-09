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Экс-супруга миллиардера Ахмедова не смогла отсудить у него яхту стоимость $492 миллиона

Экс-супруга миллиардера Ахмедова не смогла отсудить у него яхту стоимостью $492 миллиона. Суд принял решение, что она останется во владении нефтяного магната.
Экс-супруга миллиардера Ахмедова не смогла отсудить у него яхту стоимость $492 миллиона


Татьяна Ахмедова, так и не смогла заполучить в своё владение 115-метровую яхту, принадлежащую её бывшему супругу, нефтяному магнату. Из-за развода семьи Ахмедовых британский суд 19 апреля принял решение о наложении ареста на это судно.

При разделе имущества Ахмедовой удалось отсудить 600 миллионов долларов, но судно миллиардеру удалось скрыть, отогнав его в ОАЭ. Экс-супруга подала иск в суд Дубая, но получила отказ. Женщина в данное время должна возместить все судебные издержки нефтяного магната. Фахрад Ахметов считает это юридической победой и говорит о неправомерности решения британского суда, касающегося ареста яхты.

Цена яхты Luna составляет 492 миллиона долларов. Миллиардер купил её в 2014 году. Сейчас она находится в порте Рашид, который принадлежит ОАЭ.

Раньше яхта принадлежала Роману Абрамовичу. Это судно по своим размерам состоит в 30-ке самых крупнейших яхт мира.



 
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Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 16:52

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