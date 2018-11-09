Дима Билан в Instagram представил новую песню «Молния
Дима Билан представил в Instagram новую песню, которая носит звание «Молния». Уже несколько дней российский певец нагнетал обстановку вокруг предстоящей премьеры клипа.
Он выкладывал в соцсеть отдельные кадры клипа, обещая, что новый трек понравится поклонникам. Уже в ночь на девятое ноября песня появилась в Instagram. При этом Дима Билан рассказал, кто снимался в данном клипе. Стало известно, что в ролике появится известная актриса, а также модель Дарья Клюкина. Новую композицию российский певец охарактеризовал, как танцевальный трек. Фолловеры, которые уже послушали новинку, отметили, что эта песня вызывает большое желание потанцевать.
Ранее сообщалось, что Тимур Еремеев предложил Карине Мишулиной не появляться больше в его жизни. Об этом он заявил после теста на ДНК, который провёл, чтобы установить своё родство со Спартаком Мишулиным.
Он выкладывал в соцсеть отдельные кадры клипа, обещая, что новый трек понравится поклонникам. Уже в ночь на девятое ноября песня появилась в Instagram. При этом Дима Билан рассказал, кто снимался в данном клипе. Стало известно, что в ролике появится известная актриса, а также модель Дарья Клюкина. Новую композицию российский певец охарактеризовал, как танцевальный трек. Фолловеры, которые уже послушали новинку, отметили, что эта песня вызывает большое желание потанцевать.
Ранее сообщалось, что Тимур Еремеев предложил Карине Мишулиной не появляться больше в его жизни. Об этом он заявил после теста на ДНК, который провёл, чтобы установить своё родство со Спартаком Мишулиным.