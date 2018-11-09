Эксперты составили список новейших смартфонов, доступных в России





Одним из таковых устройств является Xiaomi Mi 8 Lite, который работает на базе процессора Snapdragon 660. Дисплей гаджета имеет диагональ 6,26 дюйма. Также эксперты посоветовали потенциальным покупателям обратить внимание на Samsung Galaxy A9, характеристики которого схожи с предыдущим смартфоном. Одной из главных особенностей новой модели ряда Galaxy A9 является наличие четырех камер. Третьим девайсом списка стал Xiaomi Redmi Note 6 Pro, оснащенный чипом Snapdragon 636 и 6,26-дюймовым дисплеем.Эксперты также рекомендуют приобрести смартфон Honor 8X, который получил 6,5-дюймовый экран и процессор Kirin 710. Отдельно специалисты остановились на задней панели и хорошей камере устройство. Huawei Mate 20 Pro работает на базе процессора Kirin 980 и оснащен тройной камерой и мощной аккумуляторной батареей.