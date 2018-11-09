Стройная Ингеборга Дапкунайте на снимке в Instagram затмила Елену Летучую
Ингеборга Дапкунайте не перестает удивлять своих фанатов молодостью и стройностью. Недавно литовская актриса театра и кино затмила на снимке в Instagram телеведущую Елену Летучую.
Несколько часов назад Елена Летучая опубликовала фотографию, на которой она запечатлена совместно с Ингеборгой Дапкунайте. На снимке знаменитости весело смеются и нежно обнимаются. В комментарии к своей публикации телеведущая написала: "Моя любовь. Мой учитель. Мой друг". Также Елена Летучая добавила, что они с Ингеборгой Дапкунайте побывали на премии известного журнала.
Пользователи Сети пришли к выводу, что в свои 55 лет литовская актриса театра и кино затмила стройностью и молодостью Елену Летучую. Многие начали интересоваться секретом молодости и красоты Ингеборги Дапкунайте. Некоторые высказали мнение, что обе знаменитости прекрасно выглядят. Всего за несколько часов публикация собрала большое количество лайков.
Несколько часов назад Елена Летучая опубликовала фотографию, на которой она запечатлена совместно с Ингеборгой Дапкунайте. На снимке знаменитости весело смеются и нежно обнимаются. В комментарии к своей публикации телеведущая написала: "Моя любовь. Мой учитель. Мой друг". Также Елена Летучая добавила, что они с Ингеборгой Дапкунайте побывали на премии известного журнала.
Пользователи Сети пришли к выводу, что в свои 55 лет литовская актриса театра и кино затмила стройностью и молодостью Елену Летучую. Многие начали интересоваться секретом молодости и красоты Ингеборги Дапкунайте. Некоторые высказали мнение, что обе знаменитости прекрасно выглядят. Всего за несколько часов публикация собрала большое количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00