Стройная Ингеборга Дапкунайте на снимке в Instagram затмила Елену Летучую





Несколько часов назад Елена Летучая опубликовала фотографию, на которой она запечатлена совместно с Ингеборгой Дапкунайте. На снимке знаменитости весело смеются и нежно обнимаются. В комментарии к своей публикации телеведущая написала: "Моя любовь. Мой учитель. Мой друг". Также Елена Летучая добавила, что они с Ингеборгой Дапкунайте побывали на премии известного журнала.Пользователи Сети пришли к выводу, что в свои 55 лет литовская актриса театра и кино затмила стройностью и молодостью Елену Летучую. Многие начали интересоваться секретом молодости и красоты Ингеборги Дапкунайте. Некоторые высказали мнение, что обе знаменитости прекрасно выглядят. Всего за несколько часов публикация собрала большое количество лайков.