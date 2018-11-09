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Стройная Ингеборга Дапкунайте на снимке в Instagram затмила Елену Летучую

Ингеборга Дапкунайте не перестает удивлять своих фанатов молодостью и стройностью. Недавно литовская актриса театра и кино затмила на снимке в Instagram телеведущую Елену Летучую.

Стройная Ингеборга Дапкунайте на снимке в Instagram затмила Елену Летучую

Несколько часов назад Елена Летучая опубликовала фотографию, на которой она запечатлена совместно с Ингеборгой Дапкунайте. На снимке знаменитости весело смеются и нежно обнимаются. В комментарии к своей публикации телеведущая написала: "Моя любовь. Мой учитель. Мой друг". Также Елена Летучая добавила, что они с Ингеборгой Дапкунайте побывали на премии известного журнала.

Стройная Ингеборга Дапкунайте на снимке в Instagram затмила Елену Летучую

Пользователи Сети пришли к выводу, что в свои 55 лет литовская актриса театра и кино затмила стройностью и молодостью Елену Летучую. Многие начали интересоваться секретом молодости и красоты Ингеборги Дапкунайте. Некоторые высказали мнение, что обе знаменитости прекрасно выглядят. Всего за несколько часов публикация собрала большое количество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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