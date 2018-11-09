Совместное пение повышает интерес к жизни у людей старшего возраста





Ученые провели исследование среди людей пенсионного возраста, которые занимаются в хоре. После занятий на протяжении шести месяцев у них значительно улучшалось психическое здоровье. В то же время, когнитивные и физические показатели оставались на прежнем уровне. Участники эксперимента прошли тестирование на память, баланс, координацию и эмоциональное благополучие.Специалисты отмечают, что хором пожилых людей руководили профессиональные концертмейстеры. Они подобрали репертуар, которые максимально удовлетворял способности людей. Также занятия включали и неформальные публичные выступления.По результатам исследования специалисты были удивлены, что здоровье испытуемых практически не претерпело изменений. Они намерены продолжить изучение данного вопроса, чтобы лучше понять влияние совместного пения на организм человека.Ученые указывают, что повышение интереса к жизни является главным фактором для пожилых людей. Также это важно в связи с большим количеством пациентов, которые страдают депрессивными расстройствами.