АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.67 USD 66.22
Курс валют на 09.11.2018

Совместное пение повышает интерес к жизни у людей старшего возраста

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California, San Francisco) провели исследование, целью которого являлось обнаружение факторов, повышающих интерес к жизни у людей старшего возраста, и снижающих чувство одиночества. Выяснилось, что на это влияет совместное пение.
Совместное пение повышает интерес к жизни у людей старшего возраста

Ученые провели исследование среди людей пенсионного возраста, которые занимаются в хоре. После занятий на протяжении шести месяцев у них значительно улучшалось психическое здоровье. В то же время, когнитивные и физические показатели оставались на прежнем уровне. Участники эксперимента прошли тестирование на память, баланс, координацию и эмоциональное благополучие.

Специалисты отмечают, что хором пожилых людей руководили профессиональные концертмейстеры. Они подобрали репертуар, которые максимально удовлетворял способности людей. Также занятия включали и неформальные публичные выступления.

По результатам исследования специалисты были удивлены, что здоровье испытуемых практически не претерпело изменений. Они намерены продолжить изучение данного вопроса, чтобы лучше понять влияние совместного пения на организм человека.

Ученые указывают, что повышение интереса к жизни является главным фактором для пожилых людей. Также это важно в связи с большим количеством пациентов, которые страдают депрессивными расстройствами.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Лисова обвинила врачей «скорой» в
Анна Хилькевич объяснила, почему пришла на модную
Ученые создали материал для затягивания
Ольга Слуцкер показала на видео борющегося с
Звезде «Дома-2» Элле Сухановой новый бой-френд
Ольга Рапунцель анонсирует в своем Instagram
Компания BMW рассекретила технические особенности
Валдис Пельш снимет фильм об Антарктиде
Звезда «Дома-2» Александра Черно опровергла слова
Анастасия Волочкова выселила из квартиры
NASA: Три астероида максимально сблизятся с
Александра Черно продолжает грубить и хамить
Renault Logan и Ford Focus возглавили рейтинг
Алена Водонаева недовольна поздним отцовством
Экс-супруга миллиардера Ахмедова не смогла
Дима Билан в Instagram представил новую песню
Эксперты составили список новейших смартфонов,
В аэропорту Дубая был найден спрятанный в сумке
Совместное пение повышает интерес к жизни у людей
Российские тренеры и архитекторы остались
Учёные: Ночная работа увеличивает риск развития
Стройная Ингеборга Дапкунайте на снимке в
Vivo в Китае анонсировала смартфон Vivo X21s
Женщины могут усилить сексуальность без
Ученые: У скорбящих супругов повышаются риски
Ученые нашли связь между аутизмом и дефицитом
Маска из голубой глины поможет женщинам
Ольга Бузова в бикини очаровала поклонников
В Кении найдены окаменелые останки самой
В Google решили переименовать менеджер Files Go
Просмотреть все новости