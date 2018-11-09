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Российские тренеры и архитекторы остались довольны выбором профессии

Российские тренеры и архитекторы остались довольны выбором профессии. Об этом свидетельствует опрос, проведённый экспертами среди 7 тысяч людей 22 различных специальностей.
Российские тренеры и архитекторы остались довольны выбором профессии


Люди, задействованные в данном исследовании, должны были ответить всего на один вопрос: " Если бы предоставилась такая возможность, выбрали ли вы свою профессию опять?". Положительный ответ дали 81% архитекторов и 80% тренеров. Такие данные опубликовывает "Российская газета".

Особо недовольными оказались люди, выбравшие профессию работников СМИ и экологов. Среди экономистов 48 % людей оказались самыми разочарованными в выборе будущей работы.



 
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Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 16:17

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