Российские тренеры и архитекторы остались довольны выбором профессии
Российские тренеры и архитекторы остались довольны выбором профессии. Об этом свидетельствует опрос, проведённый экспертами среди 7 тысяч людей 22 различных специальностей.
Люди, задействованные в данном исследовании, должны были ответить всего на один вопрос: " Если бы предоставилась такая возможность, выбрали ли вы свою профессию опять?". Положительный ответ дали 81% архитекторов и 80% тренеров. Такие данные опубликовывает "Российская газета".
Особо недовольными оказались люди, выбравшие профессию работников СМИ и экологов. Среди экономистов 48 % людей оказались самыми разочарованными в выборе будущей работы.
Люди, задействованные в данном исследовании, должны были ответить всего на один вопрос: " Если бы предоставилась такая возможность, выбрали ли вы свою профессию опять?". Положительный ответ дали 81% архитекторов и 80% тренеров. Такие данные опубликовывает "Российская газета".
Особо недовольными оказались люди, выбравшие профессию работников СМИ и экологов. Среди экономистов 48 % людей оказались самыми разочарованными в выборе будущей работы.
Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 16:17