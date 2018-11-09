Российские тренеры и архитекторы остались довольны выбором профессии





Люди, задействованные в данном исследовании, должны были ответить всего на один вопрос: " Если бы предоставилась такая возможность, выбрали ли вы свою профессию опять?". Положительный ответ дали 81% архитекторов и 80% тренеров. Такие данные опубликовывает "Российская газета".Особо недовольными оказались люди, выбравшие профессию работников СМИ и экологов. Среди экономистов 48 % людей оказались самыми разочарованными в выборе будущей работы.