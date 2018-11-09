Ольга Бузова в бикини очаровала поклонников

«Ольга, какая же Вы красивая! От вас невозможно оторвать взгляд! Фигурка бомба!», «Бузова, формы бесподобные! Так держать!», «Оль, ты красотка! Очень прям секси смотрится! Ну нельзя быть настолько красивой..» - продолжают писать поклонники Ольги Бузовой в Сети.

«Бузова, тебе почти 33 года, а ведешь себя так, как будто бы тебе 15! Прекращай смешить народ!», «Ольга, мне кажется или вы набрали несколько лишних килограммов? Лицо и руки прям такие пухленькие..», «Бузова, Бузова ты бы прикрыла уже свои формы! Мало того, что они не идеальные, так и ты уже не девочка! Почти сорок, а умом по-прежнему не особо блещешь!» - пишут антифанаты Ольги Бузовой.

Несколько часов назад телезнаменитость, артистка и бизнесвумен Ольга Бузова разметила у себя на страничке в Instagram свежую серию фотографий, на которых она позирует в бикини. Длинноволосая красавица эффектно красуется перед камерой, показывая свою осиную талию.И хотя публикация Ольги носит рекламный характер, многочисленные подписчики почти не обратили внимания на то, что в ней рекламируется. А вот формы Бузовой оценили почти все.Впрочем, и в этот раз не обошлось без недоброжелателей. По мнению злопыхателей, Бузова в своем возрасте ведет себя чересчур вульгарно.Кто бы что ни говорил, но большинство интернет-пользователей по-прежнему утверждают, что Ольга является обладательницей завидной физической формы. Некоторые даже привели в пример недавнюю фотографию поющей телеведущей, на которой Бузова сверкает рельефным прессом. Тогда кубики на животе знаменитости не только вызвали восторг у ее подписчиков, но и зависть у большинства фолловеров.