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Vivo в Китае анонсировала смартфон Vivo X21s

Vivo анонсировала в Китае телефон X21s. Речь идёт об обновлённой версии смартфона Vivo X21, представленной в марте текущего года.

Vivo в Китае анонсировала смартфон Vivo X21s


Версия Vivo X21s функционирует за счёт процессора Snapdragon 660. Дисплей устройства является водонепроницаемым. Телефон оснащается встроенным сканером, специально для отпечатка пальцев. Версия оснащается экраном Super AMOLED на 6,41 дюймов, поддерживающим функцию Full HD + при разрешении 2340x1080 рх. На экране имеется маленькая вырезка, позволяющая устройству поддерживать следующее соотношение сторон 19,5:9. Устройство имеет сканер отпечатков пальцев 4 поколения. Для распознавания лица в темноте срабатывает ИК-камера. Телефоном Vivo X21s поддерживается карта microSD на 128 ГБ. Работу графического процессора и игр ускоряется за счёт технологии Vivo Dual-Turbo. Имеет место помощник Jovi AI, а также Game Mode.

АКБ устройства Vivo X21s имеет ёмкость 3400 мАч. Модель поставляется в 2 вариантах градиента, а именно: Starry Night Black, а также Millennium Pink. Телефон оценивается в 360 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:54

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