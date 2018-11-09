Учёные: Ночная работа увеличивает риск развития онкологических заболеваний





По словам Михаила Полуэктова, который является заведующим отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова, замена ночного сна каким-либо видом бодрствования идет вразрез с работой внутренних часов человеческого организма. Благодаря таким процессам клетки главного органа центральной нервной системы могут переключиться на ночной режим. А если этого не происходит, то начинает возникать дисбаланс во внутренних системах, что в свою очередь чревато расстройством сна и снижением работоспособности.Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что посменная работа увеличивает риск развития онкологических заболеваний. В частности, у медсестёр и стюардесс, работающих в ночное время суток, риск рака молочных желёз возрастает на 40 и 70% соответственно.