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Учёные: Ночная работа увеличивает риск развития онкологических заболеваний

Ученые заявили, что ночная работа может увеличить риск развития онкологических заболеваний. Особенно это относится к женщинам из-за рака молочной железы.

Учёные: Ночная работа увеличивает риск развития онкологических заболеваний

По словам Михаила Полуэктова, который является заведующим отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова, замена ночного сна каким-либо видом бодрствования идет вразрез с работой внутренних часов человеческого организма. Благодаря таким процессам клетки главного органа центральной нервной системы могут переключиться на ночной режим. А если этого не происходит, то начинает возникать дисбаланс во внутренних системах, что в свою очередь чревато расстройством сна и снижением работоспособности.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что посменная работа увеличивает риск развития онкологических заболеваний. В частности, у медсестёр и стюардесс, работающих в ночное время суток, риск рака молочных желёз возрастает на 40 и 70% соответственно.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:10

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