Парень устроил стрельбу в ногинском колледже





Молодой человек пытался проникнуть в помещение колледжа, но был на входе остановлен охранником, отказавшимся пропустить его внутрь. Парень разозлился и достал оружие, принесённое с собой. По словам очевидцев, у молодого человека при себе имелось удостоверение студента. Что именно этим действием хотел продемонстрировать злоумышленник- остаётся неизвестным.РИА Новости информирует общественность о задержании неизвестного молодого человека и доставке его в полицейский участок. В данном происшествии пострадавших и убитых нет.