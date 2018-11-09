Парень устроил стрельбу в ногинском колледже
Посторонний парень хотел пройти в здание колледжа в подмосковном Ногинске, а когда охранник не пропустил его, выстрелил в воздух. Это происшествие зафиксировано 9 ноября, как сообщают РИА Новости.
Молодой человек пытался проникнуть в помещение колледжа, но был на входе остановлен охранником, отказавшимся пропустить его внутрь. Парень разозлился и достал оружие, принесённое с собой. По словам очевидцев, у молодого человека при себе имелось удостоверение студента. Что именно этим действием хотел продемонстрировать злоумышленник- остаётся неизвестным.
РИА Новости информирует общественность о задержании неизвестного молодого человека и доставке его в полицейский участок. В данном происшествии пострадавших и убитых нет.
Молодой человек пытался проникнуть в помещение колледжа, но был на входе остановлен охранником, отказавшимся пропустить его внутрь. Парень разозлился и достал оружие, принесённое с собой. По словам очевидцев, у молодого человека при себе имелось удостоверение студента. Что именно этим действием хотел продемонстрировать злоумышленник- остаётся неизвестным.
РИА Новости информирует общественность о задержании неизвестного молодого человека и доставке его в полицейский участок. В данном происшествии пострадавших и убитых нет.
Происшествия
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 14:59